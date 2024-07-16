Alınan ihbar üzerine Girne Turizm Limanında operasyon gerçekleştiren polis, bir kilo en tehlikeli tür olan metamfetamin ve 3 adet silah ile 30 adet mermi ele geçirdi.

Polisten verilen bilgiye göre;15 Temmuz 2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U.(E-23) ile M.T.’nin(K-46) üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık bir kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve 30 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.

Zanlılar tutuklanarak, soruşturma başlatıldı. Zanlıların bugün Girne’de mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.