Ürküten olaylar

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme ekipleri tarafından Alayköy’de gerçekleştirilen Son Nokta Operasyonu sonucu, iki adet tabanca ve tabancalara ait şarjörler ile 25 adet canlı mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı.

Tutuklanan Ramazan Kıraç ile İsrafil Ünal dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Temmuz 2024 tarihinde Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini ve takibe geçildiğini söyledi. Polis, 15 Temmuz saat 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların ekipleri görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının olay mahallinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı. Zanlıların sorgulandığını kaydeden polis, Ramazan Kıraç’ın poşeti yol kenarından aldığını, İsrafil Ünal’ın ise gece kulübünün park yerinde ekipleri görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, her iki zanlının ikametgahlarında ve iş yerlerinde arama yapılacağını, ayrıca silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.