24 yaşında veda etti

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli-Boğazköy anayolunda meydana gelen kazada 24 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Ammer Yassır Babıker Dafaalla hayatını kaybetti. Ammer’in ölümüyle 2024 yılı Ocak ayından bu yana kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 25’e çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında Gönyeli-Boğazköy anayolunda, Atatürk Caddesi’nde, trafik kazası meydana geldi.

Ammer Yassır Babıker Dafaalla’nın KR 559 plakalı salon araç ile kuzeye doğru giderken sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarında bulunan selvi ağacına çarparak durabildi.

Kaza sonucunda Ammer Yassır Babıker Dafaalla olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra kazalı aracı olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.