229 bin TL hasar var

KKTC'de 8 - 14 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 12 yangın ve 18 özel servis olayı meydana geldiği bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan raporda, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının 229 bin 650 TL olduğu belirtildi.

Aynı tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri raporda, “elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı, baca içinde biriken kahve kabuklarının ısınarak tutuşması, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve spiral makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması” olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise “aracın motor bölümünde ve evin çatısında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, su kuyusunda ve su deposunda mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, doğal afet olaylarına müdahale, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahsın kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.

