Moldakhmatov, Covid 19 ile mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılması, sanatçılar üzerinde de etki yarattı. Çeşitli ülkelerde salgın ile mücadele konulu binaların duvarlarına grafitiler, tuvallere resimler yansıtıldı.

Verilen bilgiye göre, sanatçı Jyldyzbek Moldakhmatov da dünya geneline yayılan ve yüzbinlerce insanın canına mal olan Coronavirüse (Covid-19) karşı mücadeleyi tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Jyldyzbek Moldakhmatov, bu zorlu süreçte ülkeyi yönetenlerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek, “Gelinen süreçte rehavete kapılmadan sağlıklı kalabilmek için evde kalalım” dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının farklı bakış açılarıyla oluşturduğu resim, baskı resim, grafit, seramik veya heykel gibi eserleri paylaşmaya devam edileceği bildirildi.