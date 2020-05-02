45 parça analizde

Suna ERDEN

Alevkayası’nda define ararken suçüstü yakalanan Sedat Çuhadar, Ömer Biçen ve Özcan Atılkan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kazı yerinde ve zanlıların evinde ele geçirilen toplam 45 parça etnografik nitelikli eski eser ile ilgili değer tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Emrah Lambasuyucu, Sedat Çuhadar, Ömer Biçen ve Özcan Atılkan’ın Alevkayası civarında yetkili makamdan izinsiz kazı yaptıkları esnada Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis, zanlıların kaza yaptıkları yerde 25 parça, Özcan Atılgan’ın evinde yapılan aramada ise 20 parça eser bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini, bulunan 45 parçanın incelemeye gönderildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, eski eser nitelikli parçaların değer tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceklerini belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



