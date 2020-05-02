Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 kişinin maske takmadığı, 1 iş yerinin açıldığı tespit edildi, 44 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün 06.00 ile dün 06.00 arasında, ülke genelinde yapılan denetimlerde, 30 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi.

Polis, sokağa çıkan 4 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığını, 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Polis, yasakları ihlal eden 44 kişinin tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.