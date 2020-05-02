Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 kişinin maske takmadığı, 1 iş yerinin açıldığı tespit edildi, 44 kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün 06.00 ile dün 06.00 arasında, ülke genelinde yapılan denetimlerde, 30 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi.
Polis, sokağa çıkan 4 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığını, 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Polis, yasakları ihlal eden 44 kişinin tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
44 kişi tutuklandı
Tüm uyarılara rağmen Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar ihlal ediliyor
Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 kişinin maske takmadığı, 1 iş yerinin açıldığı tespit edildi, 44 kişi tutuklandı.
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