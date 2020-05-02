Bahane olduğu anlaşıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde sokağa çıkma yasağına rağmen dün gece ATV motor ile gezintiye çıkan Ahmet Kabalcı ile Safiye Özaydın kaza yaptı.

Kaza, sürücü Ahmet Kabalcı’nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Ahmet Kabalcı ile Safiye Özaydın hafif yaralanırken, trafik ekiplerine marketten döndüklerini söyledikleri öğrenildi.

Ancak marketlerin saat 20.00 itibari ile kapalı olması, kazanın saat 22.00’de meydana gelmesi Ahmet Kabalcı ile Safiye Özaydın’ın sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerini göz önüne serdi.

Araç yol içerisinde devrildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün gece saat 22.00 sıralarında Yeniboğaziçi'nde meydana geldi. Ahmet Kabalcı, yönetimindeki plakasız ATV araç ile Mehmetçik Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolünü kaybedip yol içerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan hafif yaralanan Ahmet Kabalcı ve ATV araçta yolcu olarak bulunan Safiye Özaydın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Ahmet Kabalcı ile Safiye Özaydın’ın marketten eve döndüklerini iddia ettikleri öğrenildi. Ancak kaza saati ile marketlerin kapanma saati arasındaki fark Ahmet Kabalcı ile Safiye Özaydın’ın sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerini göz önüne serdi.