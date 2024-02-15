Yıktı, geçti

Kıbrıs adasında etkili olan yağışlı hava dün günün ilk saatlerinde Güney Kıbrıs’ta doğal afete dönüştü.

Limasol’un Yermasoya bölgesi, çıkan hortum ve şiddetli dolu yağışı büyük zarara yol açtı.

Hortumun üzerinden geçtiği bir ev enkaza dönüştü. Rum radyosu hortumdan ve şiddetli dolu yağışından ilk belirlemelere göre 50’den fazla ev ve iş yerinin ciddi hasar gördüğünü duyurdu.

Yermasoya Belediye Başkanı Kiriakos Ksidias, en az 4-5 evin oturulamaz hale geldiğini, içlerindeki eşyaların da sokağa savrulduğunu söyledi.

Hortum sırasında çatıların, güneş enerji sistemlerinin uçtuğunu, kırılan camlar nedeniyle parmaklarını kaybeden İsrailli bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Hortum elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, reklam panolarını uçurdu ve bir inşaat vincini yıktı. Elektrik direklerinin kırılması nedeniyle orta ve yüksek voltaj taşıyan elektrik kablolarının yollarda bulunduğuna işaret eden Rum polisi halktan, kablolara dokunmamaları uyarısında bulundu.

“Atienu”da (Kiracıköy) ise şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları nehre dönüştü.

Bostancı deresi taştı

Güneyden gelen Bostancı deresinin taşması üzerine Güzelyurt bölgesinde su baskınları yaşandı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, aşırı yağışlar nedeniyle güneyden gelen Bostancı deresinin taştığını ifade ederek, müdahalede bulunup, önündeki engelleri kaldırdıklarını ve derenin kontrollü bir şekilde akışını sağladıklarını belirtti.

Zarar-ziyan konusunda şu ana kadar kendisine bir şikayet gelmediğini söyleyen Orakçıoğlu, zarar tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını vurguladı.

“İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” diyen Savaş Orakçıoğlu, arazide olduğunu ve şu anda sıkıntı olmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 09:38