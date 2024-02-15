Çok üzgündü

Hüseyin ÇİÇEK

Tuzla-Mutluyaka anayolunda, önceki gece yönetimindeki araçla, yolun solunda yaya olarak bulunan Muhammad Umar Farooq’a çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Süleyman Sülük, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mustafa İskender, zanlının, 13 Şubat 2024 tarihinde, tarihinde, saat 20.55’te, Tuzla - Mutluyaka Anayolu üzerinde, yönetimindeki EJ 124 plakalı aracı ile seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda Mutluyaka istikametine doğru yürümekte olan Muhammad Umar Farooq ve Sanawar Shabaz’a çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Muhammad Umar Farooq’un, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının ifadesinin teyidinin yapılacağını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.