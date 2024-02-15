Ailesi perişan oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Güzelyurt - Lefke eski Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal hayatını kaybetti. Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Savaş Erdem Soybal’ın erken vedası ailesini ve sevenlerini perişan etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, saat 02.20 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki JG 531 plakalı salon aracı Güzelyurt’tan Aydınköy’e doğru sürüş ehliyetsiz, süratli ve dikkatsizce kullanan Savaş Erdem Soybal, sola meyilli viraja geldiği esnada yolun solundan çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, bir ikametgahın önce bahçe duvarına, ardından da evin duvarına çarpıktan sonra durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Savaş Erdem Soybal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

45 günde 6 can kaybı

Tuzla-Mutluyaka anayolunda önceki gece aracın çarptığı iki yayadan biri de hayatını kaybetmişti.

Böylelikle 2024 yılı 1 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasını kapsayan 45 günlük sürede trafik bilançosunda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

