Nağmeler dile geldi

Müziğin sevilen ismi Korhan Saygıner, 14 Şubat akşamı Merit Park Letafet’te sahne aldı.

Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu konserde, sanatçıyı büyük bir kalabalık karşıladı.

Saygıner , “Böylesine özel bir günde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok farklı hissediyorum, çok güzel görünüyorsunuz. Bugün repertuvarım biraz daha sevgililer gününe özel. Ama tabii ki eğlenmeyi ihmal etmeyeceğiz. Sevdiklerinizle güzel bir gün olsun.” dedi.

Dillerden düşmeyen parçaları sevenleri ile hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, şarkılarının arasına eklediği yaşamından komik anılar ile misafirlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

Gecenin sonuna doğru sahneden inerek parçalarını sevenlerinin arasında seslendiren Korhan Saygıner, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel bestelenen ‘Parla’ marşını söyleyerek unutulmayacak bir geceye imza attı.



