Gözler bu soruşturmada

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KTSU) meydana gelen milyonlarca liralık vurgun, sahte diploma düzenlenmesiyle ilgili tutuklu bulunan Uluslararası Ofis Sorumlusu olan zanlı Amir Shakira ile üniversitenin direktörü ve küçük hissedarı Serdal Gündüz bugün mahkemeye çıkarılacak.

Zanlılarla ilgili yeni olguların aktarılması beklenirken, mesele kapsamında tutuklanan Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ile üniversitenin Dekanı Serdal Işıktaş önceki gün mahkemeye çıkarılarak, serbest bırakılmıştı.

Üniversitede yolsuzluk çetesi

Üniversiteden yapılan açıklamada ‘bir çete’nin paralel muhasebe hesapları açarak, büyük bir vurgun yaptığı belirtmişti.

Üniversite yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, büyük meblağlarda paraların zimmete geçirildiği, şişirilmiş sahte faturalar ve komisyon ödemeleriyle üniversiteye ait olan gelirlerin hortumlandığı, sahte evraklar düzenlendiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yapılan iç denetimlerde ilk etapta “Üniversitenin resmi muhasebesine paralel, üniversite ile ilgili olmayan ayrı bir muhasebe ve banka hesapları üzerinden büyük meblağlarda paraların zimmete geçirildiğinin; abartılmış, şişirilmiş sahte faturalar ve komisyon ödemeleriyle üniversiteye ait gelirin hortumlandığı ve üniversitenin zarara uğratıldığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca

üniversitede bulunan onlarca akademik personel bertaraf edilerek, birkaç kişinin oluşturduğu çetenin fütursuzca üniversitenin ve ülkenin adını lekeleyecek biçimde sahte evraklar düzenlediğinin” tespit edildiği ifade edilmişti.