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Gözler bu soruşturmada

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen yolsuzlukla ilgili tutuklanan 2 zanlı mahkemeye çıkarılacak

Gözler bu soruşturmada
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Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KTSU) meydana gelen milyonlarca liralık vurgun, sahte diploma düzenlenmesiyle ilgili tutuklu bulunan Uluslararası Ofis Sorumlusu olan zanlı Amir Shakira ile üniversitenin direktörü ve küçük hissedarı Serdal Gündüz bugün mahkemeye çıkarılacak.
Zanlılarla ilgili yeni olguların aktarılması beklenirken, mesele kapsamında tutuklanan Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ile üniversitenin Dekanı Serdal Işıktaş önceki gün mahkemeye çıkarılarak, serbest bırakılmıştı.

Üniversitede yolsuzluk çetesi
Üniversiteden yapılan açıklamada ‘bir çete’nin paralel muhasebe hesapları açarak, büyük bir vurgun yaptığı belirtmişti.
Üniversite yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, büyük meblağlarda paraların zimmete geçirildiği, şişirilmiş sahte faturalar ve komisyon ödemeleriyle üniversiteye ait olan gelirlerin hortumlandığı, sahte evraklar düzenlendiği kaydedilmişti.  
Açıklamada, yapılan iç denetimlerde ilk etapta “Üniversitenin resmi muhasebesine paralel, üniversite ile ilgili olmayan ayrı bir muhasebe ve banka hesapları üzerinden büyük meblağlarda paraların zimmete geçirildiğinin; abartılmış, şişirilmiş sahte faturalar ve komisyon ödemeleriyle üniversiteye ait gelirin hortumlandığı ve üniversitenin zarara uğratıldığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca 
üniversitede bulunan onlarca akademik personel bertaraf edilerek, birkaç kişinin oluşturduğu çetenin fütursuzca üniversitenin ve ülkenin adını lekeleyecek biçimde sahte evraklar düzenlediğinin” tespit edildiği ifade edilmişti.

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YORUMLAR
Turkish Power
Turkish Power - 19 dakika Önce

Turkiye ye yatay gecisleri kabul olmayan yok sartlarini karsilamayan TC uyruklu ogrencilerin uluslararasi ogrenci olarak adakent kibris saglik dise yakindogu girneye tippa obur universitelere diger branslara nasil kayit yapildigini incrleyiniz

Turkish Power
Turkish Power - 39 saniye Önce

Sahte duzmece evrak duzenleyen ortak is ceviren egitim danismanlik firmalarini da arastiriniz

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