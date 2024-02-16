Savaşın bilançosu ağır

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ve Rum toplumu lideri Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Haravgi gazetesi, El-Maliki’nin Kombos ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, herkesin Gazze’deki savaşın sona ermesine yönelik harekete geçmesi için çağrı yaptığını ve bu konuda herkesin sorumlu olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, El-Maliki, Kombos ile görüşmesinden önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiğini ve görüşmede, Filistin ile ilgili endişelerin dile getirilerek, bu dramatik durumun nasıl hafifletilebileceğine ilişkin yöntemlerin ele alındığını söyledi.

El-Maliki, Filistin’deki ölü sayısının 28 bini geçtiğine işaret ederek, bunlardan çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ve 70 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bu durumun, uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini vurgulayan El-Maliki, savaşın sona ermesi için kollektif biçimde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Habere göre, Kombos ise, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu sorunuyla ilgili görüşünün, altyapıların ve nüfusun korunması yönünde olduğunu kaydederek, Refah bölgesinde yapılacak herhangi bir eylemin, yıkıcı sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Kombos, Hamas’ın terör örgütü olduğunu ve Filistin halkını temsil etmediğini belirterek, krizin diğer ülkelere sıçramasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Habere göre, Kombos, Filistinlilerin Gazze’den taşınmasına şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti.