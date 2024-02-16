Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, 2024’ün erken seçim yılı olması gerektiğini kaydederek, “Öncelikli hedef bu zihniyetten kurtulmak” dedi.

Üniversitelerle ilgili bir enflasyon yaşandığını kaydeden Erhürman, ülkede üniversite, akademisyen ve farklı niyetle adaya gelen öğrenci sayısında enflasyon olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, “Bir şeyin enflasyonu varsa, o şeyin kıymeti azalır” diye konuştu. Yabancılara mülk satışını iki senedir konuştuklarını ifade eden Tufan Erhürman, ancak biri tutuklandığında olay olduğunu belirtti. Üniversiteler meselesinin de sahte diploma olayı çıkınca konuşulduğunu söyleyen Erhürman, “Böyle bir kamuoyu algısıyla hiçbir şey değişemeyiz. Bu memlekette konuşulan her şey, üç gün sonra unutuluyor” dedi.

Erhürman, yükseköğretimle ilgili Meclis’te komite oluşturulacağını hatırlatarak, “Üniversite meselesiyle ilgili radikal tedbirler gündeme gelecek” diye konuştu.

Dertlerinin popülist bir muhalefet olmadığına söyleyen Erhürman, “Bizim derdimiz sorunların özünü tespit edip çözüm üretmek” dedi.

Yükseköğretim alanının kaybedilmeye doğru gittiğine ifade eden Erhürman, bu alanın kaybedilebilecek alanlar olmadığını vurguladı.

“Bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir”

“Polise gitmiş bir olayın üzerinden durmadan konuşmak, bir şeyi değiştirir mi?” diye soran Tufan Erhürman, yargının ya da polisin bağımsızlığına müdahalede ses çıkarmanın bir ilke olduğunu belirtti.

Erhürman, “CTP olarak 2024, erken seçim yılı olacaktır diyoruz. Çünkü bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs konusunda hareketlilik var”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Erhürman, 6 ay öncesine göre Kıbrıs sorununda bir durgunluk hali olmadığını söyledi.

Cuellar’ın ve Guterres’in deneyimsiz kişiler olmadığına işaret eden Erhürman, “Belli ki bu süreçten bir beklentileri var. İlla ki başarıya ulaşacakları anlamına gelmez ama havanda su dövmek de olmayacak. Kimilerinin iddia ettiğinin aksine hareketlilik var. Arka kapı diplomasisi yürüyor” dedi.

“Federasyon tek çözüm modelidir”

CTP olarak doğru gördükleri gündemi halkla paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonun tek çözüm modeli olduğu görüşünü de yineledi.

CTP, El-Sen’i ziyaret etti

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bu sabah Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

CTP heyeti içerisinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ile Girne milletvekili ve CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat yer aldı.

