Hüseyin ÇİÇEK
İskele’nin Long Beach bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonundan dengesini kaybederek düşen 54 yaşındaki Pakistanlı Muhammad Nizan Uddin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 10.00 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalışmakta olan Muhammad Nızam Uddin dengesini kaybederek aşağıya düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Uddin ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Dengesini kaybetti
İnşaatın üçüncü katından düşen 54 yaşındaki işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Eski UBP'li - 6 saat Önce
Allah yaksın gendilerini..En başta şu atanmış başbakmayan mandirgalıyı...Yangın yerine döndürdüler memleketi..Hele hele şu ganayaklı yırtık ağızlıya bakarmısınız..Bir galbur samanı iki eşşeğe ayıramayan adam ulaştırma bakmayanı..
Hasan Nuri - 12 dakika Önce
Hangi Rum’un Malını yağmalayıp de üzerine inşaat yapıyorsunuz acaba ? TMK çalıştırılmadan ve Gerçek Mal sahibine parası ödenmeden Yaptığınız iş HIRSIZLIK değilmidir yani ? Gerçek Mal sahibi kimin olduğunu bilmeyen Yabancılara Sattığınız daireler ile Başlarına geleceklerden hiç mi çekinmiyorsunuz ? En azından onlara birer de Çadır hediye etseydiniz !!
Önemli olan sermaye! İnsan hayatı değil! Herkese sorun en değerli şey ne, diye? Herkes Napolyon gibi PARRA PARRA PARRA diyecek!
Doğru skaloşa nasıl olur diye Rum tarafındaki inşaatlara bakın! Ünal ve UBP ve koalisyon rezilleri "Biz soyguna devam edelim, gerisi fasa fiso...".