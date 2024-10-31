Dengesini kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonundan dengesini kaybederek düşen 54 yaşındaki Pakistanlı Muhammad Nizan Uddin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 10.00 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalışmakta olan Muhammad Nızam Uddin dengesini kaybederek aşağıya düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Uddin ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

