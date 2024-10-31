Dişini kırdı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta meydana gelen olayda iş arkadaşına borç para veren 54 yaşındaki adam hem parasını alamadı hem de dayak yedi.

M.S. borcunu istediği şahsın akrabası 47 yaşındaki Sait Orhan tarafından darp edildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı Orhan dün mahkemeye çıkarılırken, borca konu olan paranın 6 bin TL olduğu öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 29 Ekim 2004 tarihinde saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta bulunan bir iş yerinin çıkış kısmında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının akrabasından borç verdiği parayı ödemesini isteyen M.S. ile tartıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının sağ eli ile iş arkadaşı M.S.’nin ağzına yumruk vurmak suretiyle 3 adet üst dişinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini ve kendisine okunan dava tebliği kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, deprem nedeniyle 2022 yılında 4 çocuğu ve eşiyle ülkeye gelip, yerleştiğini ve çalışma izni olduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

