Öfkesine yenildi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Kaşgar bölgesinde birlikte yaşayan 3 kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 23 yaşındaki şahıs karnından bıçaklandı, Hasan Mert Özdeş (27) isimli şahıs tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre; olay 30 Ekim 2024 tarihinde, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Kalmakta oldukları apartman dairesi içerisinde, yüksek sesle müzik dinleme konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, zanlı eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Y.G.’ye (E-32) saldırdı.

Zanlı, bu esnada kavgayı ayırmak için araya giren S.E.T.’yi (E-23) karın kısmından bıçakla yaraladı. S.E.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Olayın ardından tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri alındı.