Endişe verici

Lefkoşa’da seyir halindeki motosiklette ihbar üzerine arama yapan polis, bir adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirdi, sürücü Ahmet Öncel Oraç tutuklandı.

Lefkoşa’da kuaförlük yaptığı öğrenilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 18.30’da Lefkoşa'da, Osman Örek Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki ST 886 plakalı motosiklette arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada motosikletin arkasındaki kuru içerisinde bir adet Zoraki marka 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, tasarrufunda bulunan zoraki marka tabanca ve 4 adet canlı merminin balistik incelemeye gönderileceğini, ayrıca silahın kayıtlı olup olmadığının da araştırılacağını açıkladı.

Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

