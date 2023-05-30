Ders almıyoruz

Ülke genelinde 22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan 6 günlük zaman diliminde 65 trafik kazası meydana geldi. Kazalar sonucu 3 can kaybı oldu, 16 kişi yaralandı. Meydana gelen tüm kazalarda yaklaşık 3 milyon 613 bin TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların 12’si Lefkoşa’da, 18’i Gazimağusa’da, 23’ü Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta ve 8’i İskele’de gerçekleşti. Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde bin 264 trafik suçu tespit edildi.

Sürat yine ilk sırada

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 329 kez süratli, 12 kez tehlikeli, 27 kez dikkatsiz, 94 kez seyrüsefer ruhsatsız, 13 kez sürüş ehliyetsiz, 64 kez emniyet kemersiz, 37 kez muayenesiz, 49 kez sigortasız, 39 kez alkollü, 11 kez “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücüler, 272 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 151 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 defa trafik ışıklarına uymamak, 2 defa tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 160 defa da diğer trafik suçlarını işledi.

Ticari araçlar da denetlendi

Öte yandan Lefkoşa’da önceki gün polis tarafından yapılan trafik denetimleri kapsamında, diğer araçların yanı sıra yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlar ve sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Toplam 264 aracın kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 6’sı yolcu taşıma “T” işletme izinsiz (korsan taksi), 7’si mesleki sürücü belgesi olmadan yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak olmak üzere toplam 15 minibüs/taksi sürücüsü rapor edildi. 15 aracın tümü trafikten men edildi.