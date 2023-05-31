Dolu dolu geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel Uluslararası Tasarım Haftası’nın onuncusu, üç yıllık bir aradan sonra yapıldı.

Verilen bilgiye göre, Tasarım Haftası kapsamında, atölye çalışması, sergi, söyleşi ve deprem çalıştayı düzenlendi.

Abdi Güzer moderatörlüğünde kampüste Ece Yalım, Salih Küçüktuna ve Yeşim Kozanlı'nın “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor” konulu söyleşisi yapıldı; Mağusa Suriçi, Nestorian Kilisesi’nde ise sanatçı Linda Parr'ın “Perec-Calvino Postcards” konulu sergisi ziyarete açıldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) iş birliğinde “Birlikte Yarat-Etki/Deprem” konulu çalıştay düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Beyrut’un "sıra dışı ve vizyoner mimarı" Bernard Khoury’in “Bernard Khoury Mimarlıkla Yeniden Yarat” konulu sunumu da gerçekleştirildi.