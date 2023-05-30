Sevenleri yasta

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da önceki gün yaşanan talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Demircioğlu, öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verilecek. Demircioğlu’nun ölümü büyük üzüntü yaratırken, yaşanan kazanın ardından tutuklanan otobüs sürücüsü Hüseyin Rüstemoğlu, dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 08.10 sıralarında meydana gelen kazanın detayları aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Bostancı ışıkları civarında seyreden Ödül Demircioğlu’nun kırmızı ışıkta durmadığını ve bu esnada Hüseyin Rüstemoğlu yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin sol yan kısmı ile çarptığını açıkladı.

Polis, kaza sonucunda ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Demircioğlu’nun almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Polis memuru, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, bölgede bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



