Otopsi yapılacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tecavüz suçundan yargılanarak, 30 yıl hapse mahkum edilen 49 yaşındaki Hüseyin Dalliod hayatını kaybetti.

Yaşanan ölümle ilgili açıklama yapan polis, dün saat 15.30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan sanığın, rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamı yitirdiğini bildirdi.

Hüseyin Dalliod, 2018 yılında tecavüz suçundan tutuklanmış, 2019 yılı Nisan ayında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 30 yıl hapse mahkum edilmişti.