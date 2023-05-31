Başman üyelerle tanıştı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimdeki milletvekili adayı olacağını açıkladığı Ali Başman, önceki akşam Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle partililerle bir araya geldi.

Açıklamaya göre Grand Pasha Lefkoşa’da yer alan etkinliğe, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, UBP’liler katıldı.

“25 Haziran’da 25’inci vekil ile gücüne güç kat” vurgusu yapılan toplantıda, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Milletvekili Adayı Ali Başman konuşma yaptı.

Üstel: Görevi seve seve kabul etti

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel konuşmasının başında Ali Başman’ın aday gösterilme sürecini anlattı.

Üstel, tüm yoklamalarda Ali Başman’ın adının öne çıktığını, kendisine adaylık görevi verdiklerini, görevi seve seve kabul ettiğini ve UBP’nin gücüne güç kattığını söyledi.

Eğitime de sağlığa da icraatlarla güç kattıklarını vurgulayan Üstel, bu yolda Anavatan Türkiye’nin desteğine vurgu yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçilmesi vesilesiyle yürekten kutladı.

Başman: Birlik sandığa yansımalı

UBP Milletvekili adayı olarak açıklanan Ali Başman da adaylığının gündeme gelmesinden itibaren kendisine gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür etti.

Ülkenin en büyük siyasi partisinden aday gösterilmekten onur duyduğunu vurgulayan Başman, 25 Haziran’da 25’inci milletvekili seçilmesi için canla başla çalışmaya başladıklarını söyledi.

UBP’nin adına yakışır şekilde, salondaki birliğin sandığa yansımasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başman, şöyle devam etti:

“Hayatımda çok yerler önemli görevlerde bulundum ama bu görev başka bir duygu. Ülkeme UBP sayesinde, siyaset yoluyla hizmet etmek için heyecanlıyım.

Bir KKTC sevdalısı olarak, vatansever olarak, birikimimi, ülkemiz adına, kullanmak istiyorum. 25’inde 25’inci milletvekili olarak, Meclis’te, sokakta, sizlerle sizin için çalışmaya başlayacağız. Gücümüze güç katacağız. Ülkemizi, aydınlık yarınlara ulaştıracak adımlara katkı koyacağız.

