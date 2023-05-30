Yaralanan olmadı

Abdullah SUİÇMEZ

Yonca Kavşağı - Ercan anayolu üzerinde yoldan çıkan araç, önce orta refüje ardından başka bir araca çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 16.00 sıralarında, Yonca Kavşağı - Ercan anayolu üzerinde meydana geldi. İlyas Erdoğan (E-41), yönetimindeki LR 583 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak, kontrolsüzce yol içerisinde savruldu. Sürücünün yönetimindeki araç, savrulurken, sol şerit içerisinden Ercan istikametine doğru seyreden Ertan Aziz Miralay (E-51), yönetimindeki MK 588 plakalı araca çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.