Destanlarda imzaları var

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; kadına uygulanan her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için sürdürülen mücadelenin yanında olduklarını belirtti.

Oğuz, “Kadın bizi dünyaya getiren, hayatını iyi ve kötü gününde paylaştığın eş, evladındır. Kadın hayattır… Hayatımızın her bir noktasında bize cesaretleriyle ilham veren tüm kadınların, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlu olsun” dedi.

Tarih boyunca Türk kadınının hayatın her safhasında mücadele verdiğine de değinen Bakan Oğuz, mesajında “Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde kahraman kadınlarımızın büyük rolü olmuş, Milli Mücadele’de yerlerini almış, vatan savunmasında destanlar yazmışlardır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Oğuz, bakanlığındaki kadın personele çiçek takdim ederek günlerini kutladı.