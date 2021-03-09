Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde önceki gece 3 Suriye uyruklu mülteci yakalandı. Patates ambarı yakınlarında yakalandığı bildirilen mülteciler, PCR testleri yapılmasının ardından karantinaya alındı. Test sonuçlarının çıkmaması üzerine mülteciler mahkeme huzuruna getirilmezken, tutukluluk müracaatı gıyaplarında gerçekleşti.
Polis, zanlılar aleyhine ihraç işlemleri başlatıldığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.
Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Suriye uyruklu 3 mülteci yakalandı
Tümü karantinada
Hüseyin ÇİÇEK
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