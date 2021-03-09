Kuzeyde 17, güneyde 352 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 17 vaka tespit edildi, 43 kişi taburcu oldu. Güney Kıbrıs’ta ise 352 yeni vaka saptanırken, artışın sürdüğü görüldü.

KKTC’de alınan önlemlerle Coronavirüs vakalarındaki düşüş sürüyor. Dün yapılan 6 bin 164 test sonucunda 17 pozitif vaka saptandığı ve iyileşen 43 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 6 bin 164 testte, 12's'i yerel 17 pozitif vakaya rastlandı.

2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 12 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne bölgesinden olduğu kaydedilen açıklamaya göre vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Ortaköy- 1, Balıkesir-2 , Dereboyu- 1 , Gönyeli-1 ,Haspolat-2 ,Lefkosa Merkez -1

Girne: Girne Merkez- 4, Beylerbeyi-3

4 kişi yoğun bakımda

Ülkede test sayısı 589 bin 123’e, toplam vaka sayısı 3 bin 637’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 248’e yükseldi.

Tedavisi devam eden 365 kişiden 65’i Pandemi Merkezi’nde, 296’sı pandemi otellerinde, 4’ü de yoğun bakımda bulunuyor.

KKTC’de Coronavirüs nedeniyle toplam 24 can kaybı var.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta ise dün 40 bin 891 test yapıldı, 352 yeni vaka saptandı, can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısı 37 bin 230’a ulaşırken hastanelerde tedavi gören 45 hastadan 25’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.