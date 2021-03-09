Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kıbrıs meselesi de ele alındı. Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumu meydana geleceğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege’de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, Yunanistan’ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.