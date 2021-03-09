Gözünü çıkarıyordu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bağlı Demirhan’da yaşanan olayda şiddet mağduru olan bir kadın kör kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre; Timur Özdemir, bulaşıkları yıkamak zorunda kaldığı için eşine öfkelendi. Zanlı bulaşık yıkadığı esnada 35 yaşındaki eşiyle sözlü münakaşaya girdi; bu esnada elindeki cam kaseyi onun yüzüne fırlattı.

Cam kase C.N.G.’nin sağ gözüne ve yanağına çarpıp kırılırken, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağ gözünün beyaz kısmında yırtık oluşan C.N.G ameliyata alındı, eşi Timur Özdemir de tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, şiddet olayının zanlının 7 Mart 2021 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Demirhan' da meydana geldiğini söyledi. Polis, bulaşıkları yıkadığı için sinirlenen zanlının eşi C.N.G.'nin yüzüne cam kâse fırlatmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, cam kâsenin C.N.G.’nin sağ gözüne ve yanağına çarpıp kırıldığını dile getirdi.

C.N.G.’nin sağ gözünün beyaz kısmının 3 milimetre boyutunda yırtıldığını kaydeden polis, yanağının sağ kısmında ise 2 ve birer santimlik kesi oluştuğunu açıkladı.

Polis, C.N.G.’nin aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Göz Servisinde ameliyata alındığını belirterek, operasyon sonrası müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kalıcı hasar ihtimali var

Söz konusu cam parçalarının emare olarak alındığını anlatan polis, zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, olayın boyutunu, kalıcı bir hasar oluşma ihtimalini dikkate alarak, zanlının 10 bin TL tutarında nakit teminat yatırması, 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.