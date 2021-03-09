Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklarla ilgili denetimler sürerken, kısıtlamalara uymayan 13 kişi daha tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 7-8 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin açık bulundurulduğu tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yasal işlem yapıldı
12 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklarla ilgili denetimler sürerken, kısıtlamalara uymayan 13 kişi daha tespit edildi.
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