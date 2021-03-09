Yasal işlem yapıldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklarla ilgili denetimler sürerken, kısıtlamalara uymayan 13 kişi daha tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 7-8 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin açık bulundurulduğu tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.