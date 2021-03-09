3 yılda 134 kişi başvurdu

Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, toplumun tüm bireylerine sosyal ve psikolojik destek vermek ve sıkıntılı süreçlerinde çözüm arayışlarına destek olmak amacıyla, 9 Mart 2018’de faaliyete başlayan Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi üçüncü yılını doldurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar merkeze, 38’i erkek, 96’sı kadın olmak üzere toplam 134 kişi başvuru yaptı.

Merkeze başvuran danışanlardan 15’i çocuk (3-12 yaş aralığı), 15’i ergen (12-18 yaş aralığı), 78’i yetişkin toplamda 105 kişi bireysel danışmanlık hizmeti aldı.

Merkeze son bir yılda 28 başvuru yapılırken, 2020 Mart ayında araya pandemi ve gerektirdiği karantina sürecinin girmesiyle, Haziran 2020’ye kadar danışmanlık hizmetine ara verildiği, ancak bu tarihten sonra sadece acil destek görmesi gereken 2’si çocuk, 2’si ergen 7’si yetişkin olmak üzere 11 kişinin aktif olarak danışmanlık hizmeti aldığına dikkat çekildi.

Kadıoğlu: Dayanışma bilinciyle açıldı

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, üç yıldır hizmette olan Danışma ve Destek Merkezi'nin, başta kadın ve çocuklar olmak üzere, bireylerin sorunlarıyla mücadelelerine destek vermek, kadına yönelik şiddet, istismar, uyuşturucuyla mücadele, aile ve toplum içinde yaşanan sosyal ve psikolojik uyum sorunları gibi sorunları aşmak için dayanışmanın bilinciyle açıldığını ifade etti.

Güngördü: Zor zamanlar atlatılacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sosyal belediyecilik anlayışıyla ülkede üç yıl önce merkezi hizmete koyarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bugün yaşanan pandemi süreciyle, sosyal ve ekonomik sıkıntıların artması ve eğitime ara verilmesiyle bu tür hizmetlere ihtiyacın arttığını ifade etti.

Güngördü, dezavantajlı bireyler ve ailelerin bu süreçten daha çok etkilendiğini de belirterek, gerek bireysel gerekse toplumsal zor zamanların dayanışmayla atlatılabileceğini söyledi.