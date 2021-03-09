Elektrik Kurumu’nda üç kişi görevden uzaklaştırıldı

Suna ERDEN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yürütülen soruşturma çerçevesinde üst düzey yönetici konumunda bulunan üç kişinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Diyalog’a konuşan Arıklı, hafta sonundan önce üç kişinin daha görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

“Görevden uzaklaştırılan kişi suçlu olarak değerlendirilmemelidir” diyen Arıklı, her şeyin soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını belirtti. Arıklı “Bizlere gelen ihbarları sonuna kadar değerlendirmekte ve olayların üstüne kararlılıkla yürümekteyiz” dedi.

Bakan Arıklı şunları söyledi: “Hakkında soruşturma yürütülen şahısların görevden uzaklaştırılmasına yönelik talimat vermiştim. Bunlar toplam 6 kişidir. Üçü dün görevden uzaklaştırıldı. Geriye kalan diğer üç kişi ise Perşembe günü görevden uzaklaştırılacak. Zaten soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırılmaları en doğru karar olacaktır. Görevden uzaklaştırılanlar suçlu addedilmemeli. Her şey soruşturma sonucu ortaya çıkar. Sonucu beklemeliyiz. ”

Üretimde rekabet artacak

KIB-TEK'in "özelleştirileceğine" yönelik iddialar üzerine de konuşan Arıklı, kurumun özelleştirilmesinin gündemde olmadığını ancak elektrikte rekabet ortamı yaratılması için adım atılacağını dile getirdi.

Bakan Arıklı şöyle devam etti: Güney Kıbrıs’ta bir devlet üç tane de özel şirket elektrik üretiyor. Biz de ise sadece devlet ve bir şirket var. Biz şirket sayısını üçe çıkarmayı hedefliyoruz. Böylelikle üretimde rekabeti artıracağız. Şu anda yatırımcı firma veya talip gündemde yok ancak proje masada. Ayrıca AKSA’ya bu hafta bir mektup göndererek üç talepte bulunacağız; birincisi kira bedelinin düşmesi için gazlı üretime geçmesini, ikincisi geçen şubat ayında ödemediğimiz kira bedelinden faiz almaması ve üçüncüsü daha önce kazada meydana gelmiş atıkların kaldırılması.”

Borcu olan kurumların elektriği kesiliyor

Bakan Arıklı, KIB-TEK'in devlet dairelerinin elektrik borçlarından dolayı 120 milyon TL alacağı olduğunu, bu paranın tahsil edilememesinden dolayı kurumun yüksek faizle borçlandığını ifade etti. Arıklı, yüksek faizin de maliyet olarak enerji faturalarına yansıdığını belirterek "Bu nedenle büyük şirketlerin ve elektrik borcu olan devlet dairelerinin elektrikleri kesilmeye başlandı" dedi.

Arıklı, “KIB-TEK devletten alacağını alamazsa günün sonunda bankalardan borçlanacak. Buna faiz de eklenecek” ifadelerini kullandı.