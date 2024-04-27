Eylem sonuç verdi

Mehmet KARA

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı grevde uzlaşı sağlandı. Tarım Bakanlığı’nda bugün taraflar arasında protokol imzalandı, uzlaşı zemini paylaşıldı.

15 Mayıs’a kadar gerekli ve aciliyeti olan şubelerde personel eksikliği ve sorunların giderilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tüm kurumların sürdürülebilir bir yapı içerisinde ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden Toprak Ürünleri Kurumu’nun bütçesini yeniden geçirdiklerini ifade eden Çavuş, sürdürülebilir ilk büyük adımı da attıklarını kaydetti.

Bakan Çavuş, “Daha sonra yine sendikayla müzakere ederek Toplu İş Sözleşmesi’ndeki (TİS) haklarını işçilere, emekçilere iade ettik. Bu, hükümetimiz ve Başbakan Ünal Üstel’in kurumlara verdiği önemi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Toprak Ürünleri Kurumu’nu ayakta tutabilmek ve kurumun hizmet kalitesini artırmak önemli” diye konuşan Çavuş, ancak kendi ayakları üzerinde durabilen bir kurum yaratmanın da önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu ile varılan mutabakatta acil iş gücü gerektiren şubelerde gerekli yetkiyi ilgili kuruma vereceklerini kaydeden Çavuş, sendikayla birlikte bu işin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Serdaroğlu: Müzakereden hiçbir zaman kaçmadık

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hem üyeleri hem de grevin başlamasıyla mağdur olan hayvancılar adına bakana teşekkürleri iletti.

Serdaroğlu, “Hibe açıldı, ambarlar tıkandı. TÜK’te ciddi bir iş yükü geldi. Bakan Çavuş, bize iyi niyetli bir şekilde ‘Ben yarın oraya iş gücü aktaramam, personel yollayamam’ demesi bile bizim açımızdan manidardır.” diye konuştu.