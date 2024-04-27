Kıbrıs Türkünün güvencesi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üst düzey temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Güler’e, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kuvvet komutanları ve diğer yetkililer eşlik etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutalarıyla birlikte KKTC’ye geldiklerini belirtti.

Ülkede bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Güler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek, ziyaretin bu yönden de anlamının büyük olduğunu söyledi.

Tatar: Huzur ve güven içindeyiz

Tatar, bugün adada ve bölgede huzur ve güven içinde yaşıyorlarsa bunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığından kaynaklandığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Adanın Helen adası olmasının harekat ile engellendiğini, Türk ordusunun cuntanın yaptığı darbeye karşı müdahale ettiğini ve adanın barışa kavuştuğunu anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada eşit egemen bir halk olduğunu ve adanın eşit ortağı olduğunu kaydetti.

Güler’den Ertuğruloğlu’na ziyaret

Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.

Ardından bakanlar karşılıklı hediye takdiminde bulunarak, görüşmeye geçti.

Güler, elçiliği de ziyaret etti

Bakan Güler, KKTC ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile de bir araya geldi.

Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki görüşmeye Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra elçilik müsteşarları ve askeri erkan da katıldı.

Şehitlerin mezarına karanfil bıraktı

Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Boğaz Şehitliğine ziyarette bulundu.

Şehitlikteki anıta çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bakan Güler ve TSK komuta kademesi, daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Boğaz Şehitliğinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına geçen Güler, askeri törenle karşılandı.

Komutanlıkta inceleme ve denetlemede bulunan Güler, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda denetlemede bulundu

Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemede bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Güler ve komuta kademesi, hastaneye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.