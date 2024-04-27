Yeni rapor sunulacak

İsias otel davasının ikinci duruşması dün yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias Otel davası saat 10.00’da görüşülmeye başlandı.

İsias Otel davası için, Şampiyon meleklerin aileleri, depremde hayatını kaybeden tur rehberlerinin aileleri, Başbakan Ünal Üstel ve ekibi ile mahkeme için Adıyaman’da bulunan heyet mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme önünde, bir önceki davada olduğu gibi pankartlar açan aileler, adalet istemlerini haykırdı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 8 sanık tutuksuz da yargılanmaya devam edecek.

Mahkeme, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel binasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını emretti.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 12 Haziran saat 10.00’da yapılmasını da karara bağladı.



Otel sahibi suçlamaları kabul etmiyor

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının olduğu ek dosya birleştirildi.

Duruşma, sanıkların savunmasıyla başladı. Birleşen dosyada 72 ölü haricinde 2 yaralı daha olduğunu belirtildi.

İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt birleşen dosyaya yaptığı savunmada, aleyhinde tespit edilen suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, inşaat ve kullanılan malzemelerle ilgili yanlış hesaplamalar yapıldığını savundu.

Binayı yapan mühendis, mimar ve görevlilerin işlerini çok düzgün yaptıklarını ifade eden Bozkurt, “Yanlış tespitler var, bunları kabul etmiyorum” diyerek, alınan kök rapor ve ek rapor tespitine itirazda bulundu.

Bozkurt, 1993’te inşaatın yapımına başladığında malzemelerini çok dikkatli seçtiğini kaydetti.

Yıldız: Ben 2001’den sonrasından sorumluyum

İsias Otel Mimarı Erdem Yıldız da, birleşen dosyadaki 2 yaralı tespiti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Yıldız, kendisinin 2001’den sonra yapılan tadilattan sorumlu olduğunu belirtti.

Yıldız, Gazi Üniversitesi’nin ek rapor ve kök raporu hakkında, “projeye uyumsuzluktan” bahsedildiğini, kaçak kattan söz edilmediğini ifade etti.

“Rapor, yanlış ve sahtekarlıkla dolu” diyen Erdem Yıldız, proje konusunda evrakta sahtecilik yapıldığını savundu.

Aileler, “Şikayetçiyiz” dedi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada konuşan aileler sanıklardan şikayetçi olduklarını vurguladı.

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden İsmail Ayvaz’ın babası Abdurrahman Ayvaz, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. İsmail Ayvaz’ın eşi Ayşe Fatma Ayvaz da, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

Nazım Can Hartlap’ın babası Turhan Hartlap da, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydederek, “Adalet mülkün temeli, adalet yerini bulsun istiyorum” diye konuştu.

Aras Aktuğralı’nın annesi Afet Aktuğralı da, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Aykan Ekiz’in annesi Meryem Ekiz de, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydederek, “Katillerin en ağır cezaya çarptırılıp en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş da, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. “Oğlum yedi kat yerin altında… Oğlumun üzerine kürek kürek toprak atılmasını izledim” diyen Çetintaş, “Benim oğlum güneşi göremiyor, sanıklardan güneşi gördükleri için şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Tanık Murat Kuştepe ise, binanın yan tarafındaki otopark işlettiğini belirterek, “Yan binada kalıyordum, arabam otoparktaydı, otelin yan binasının altındaydı. Oraya koştuğumda otel arabamın üzerine yıkılmıştı. 2017’den beri otoparkı işletiyorum. Otelde sadece bir tadilat yapıldığını biliyorum, başka bir şey bilmiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatlarından Avukat Fuat Göktaş’ın sorularını yanıtlayan Kuştepe, gösterilen fotoğraf üzerine otoparkın nerede olduğunu anlattı.

Mahkeme avukatların taleplerini dinledi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki İsias Otel duruşmasında, mahkeme avukatların taleplerini dinledi.

Avukat Mehmet Eren Turan, Adıyaman’ın dördünü derece deprem bölgesinden ikinci derece deprem bölgesi haline getirildiğini söyledi.

Ruhsatta olmayan bir şekilde taşıyıcı duvarlar kesildiğini ve kaçak kat yapıldığını dile getiren Turan, iddianamede yer aldığı şekilde binanın depremde yıkılabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

“Biraz daha sağlam yapılsaydı belki bir kişinin, bir çocuğunun kurtulma olasılığı bulunabilirdi” diyen Turan, binanın fen yönünden zayıflatıldığını kaydetti.

Turan, Gazi Üniversitesi’nden alınan raporun yeterli olmadığını söyledi.

Teknik bir üniversiteden alınacak yeni bir rapor taleplerini ileten Turan, raporun içindeki bazı tespitleri önemsediklerini, raporun çekiçleme yönündeki gerekçeleri açık ve net şekilde bertaraf ettiğini söyledi.

Pervin ve Sertaç İpekçioğlu’nun avukatı Hasret Güney Doğan da, Gazi Üniversitesi raporunda çelişkiler ortaya çıktığını ve teknik bir üniversiteden rapor alınmasını talep etti. Doğan da Halil Bağcı’nın yeniden tutukluluğunu talep etti.

Avukat Yiğit Gökçehan, raporun neden Gazi Üniversitesi’ne gittiğini sorarak, Gazi Üniversitesi’nden bilgi edinme raporu istediğini söyledi.

Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 8 sanık tutuksuz da yargılanmaya devam edecek.

Mahkeme, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel binasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını emretti.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 12 Haziran saat 10.00’da yapılmasını da karara bağladı.

Karakaya: Kimse bizi yıldıramaz

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkemenin ara kararını değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bilirkişi raporunun hayati önem taşıyan bir delil niteliğinde olduğunu söyleyerek, konun tekrardan bilirkişiye havale edilmesinin günün en önemli gelişmesi olarak niteledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da davadan emsal karar çıkarana kadar mücadelenin süreceğini, kimsenin kendilerini yıldıramayacağını vurguladı.



Üstel: Hedeflediğimiz neticeye ulaşacağız

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasıyla ilgili ara kararı yorumladı; “Hedeflediğimiz neticeye ulaşacağız” dedi.

Başbakan Üstel, BRT ana habere telefon bağlantısıyla katılarak yaptığı değerlendirmede, depremde İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin acısını ülke olarak üstlendiklerini ve Adıyaman’a gittiklerini vurguladı. Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. İlk iki duruşmada bana göre istediğimiz hedeflere ulaştık. İnşallah çocuklarımız manevi huzur bulacak” ifadelerini kullandı.

Düzgünce: Kamu görevlileri korunup kollanıyor

Tur rehberleri ailelerini temsilen konuşan Nazım Can Hartlap’ın annesi Hilal Düzgünce, 6 Şubat depreminin üzerinden 14 ay geçtiğini ifade ederek, bu sürede kamu görevlileri hakkında hala iddianame düzenlenmediğini söyledi.

Kamu görevlilerinin korunup kollanmaya devam ettiğini ileri süren Düzgünce, davanın iki sanığının ise geçtiğiniz haftalarda salıverildiklerini anımsattı.

Tur Rehberleri ve Şampiyon meleklerin hayatlarını kaybettiği İsias otel davasının emsal bir dava olması için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Düzgünce, tüm faillerin hak ettikleri şekilde ceza almaları, salıverilen sanıkların tekrar tutuklanması, tüm sanıkların olası kast yani insan öldürmekle yargılanmasının talepleri olduğunu söyledi. Düzgünce, “Adalet mücadelemiz sonuçlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.