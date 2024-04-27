‘Modern firavun’

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha "Gazze kasabı" dedi. Cumhurbaşkanı, "Modern firavunları görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, Gazze'yi bombalayanlara baksın." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşananları takip ediyoruz. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatıldığını görüyoruz. Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. Türkiye olarak Kudüs'e sahip çıkmayı bir görev biliyoruz.

Günümüzün Hitleri, Nazileri Gazze'de 15 bin çocuğu, 35 bin insanı katletti. Netanyahu, adını tarihe "Gazze Kasabı" olarak utançla yazdırmıştır.

Filistinli kahramanlara bir kez daha saygılarımı gönderiyorum. 7 Ekim'den bu yana yaşananları anlatmaya artık kelimeler yetersiz kalıyor. Modern dönem firavunlarını görmek isteyenler Filistinlileri katledenleri baksın.

İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Buradan onlara şu hakikati tekrar hatırlatmak istiyorum. Ne yapsanız nafile Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz.

Biz şartlara göre, esen rüzgara göre tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz destekle sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Amerika'nın Filistin vetosunun dünya beşten büyüktür tezimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir."