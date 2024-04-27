Bağlantılar araştırılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik Sanayi Bölgesinde bir işletmede, 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Gafgari Kaşgan ile Abdullah Deniz hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Gafgari Kaşgan’ın, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmesinde uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı.

İşletmeye giriş yaparken tespit edilen zanlıların polise direndiklerini, makul güç kullanılarak alıkonulduklarını mahkemeye hatırlattı. İşletmede arama gerçekleştirdiklerini belirten polis, tamir odası olarak kullanılan bölmede, 14 ayrı poşet içerisinde, toplamda 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, ayrıç zanlıların bağlantılarının araştırıldığını söyleyerek, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.