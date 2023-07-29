Kameralara yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, garson olarak çalıştığı restoranın kasasından 2 kez toplamda 300 TL para çalan Tamer Hepbilgin, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, 3 gün süre istendi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, çalışmakta olduğu Çıtır Lahmacun isimli işyerinde, 27 Temmuz 2023 tarihinde, 18.50 ile 20.40 saatleri arasında, işyerinin kasasından 2 kez olmak üzere toplamda 300 TL para çaldığını açıkladı. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandığını söyledi. Polis memuru, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtirken, geçmişte böyle bir suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını dile getirdi. Polis memuru, zanlının henüz ifade vermediğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.