Rakamlar ürkütücü

Suna ERDEN

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; kronik karaciğer hastalıklarına neden olan Hepatit B ve C virüsü genellikle yabancı uyruklu kişilerde görülüyor.

İstatistiki verilere göre; 2022 yılında KKTC’de yaşayan yabancı uyruklu bin 694 kişide Hepatit B’ye rastlanırken, 259 kişinin de Anti HCV (+) yani Hepatit C taşıyıcısı olduğu belirlendi. Bin 694 Hepatit B taşıyıcısının 649’unu Türkiye uyruklu kişiler oluşturdu. Hepatit C taşıyıcısı 259 kişiden 82’sinin de Türkiye uyruklu olduğu tespit edildi.

KKTC vatandaşlarında ise sadece bir kişide Aktif Hepatit B belirlendi. KKTC vatandaşları arasında Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcısına rastlanmadı.

HIV virüsü en çok yabancılarda görüldü

Günümüzde tedavisi mümkün olmayan ve genellikle cinsel yolla bulaşan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün de en çok yabancı uyruklu şahıslarda tespit edildiği görüldü.

İstatistiki verilere göre; 2022’de KKTC vatandaşı 7 kişide HIV virüsüne rastlanırken, aynı virüs taşıyan üçüncü dünya ülkesi vatandaşı sayısı ise 45 oldu.

Türkiye vatandaşı 16 kişide de HIV virüsü tespit edildi.

2021’de rakamlar nasıldı

İstatistiki verilere göre; 2021’de KKTC vatandaşı bir kişide Aktif Hepatit B, 6 kişide HIV virüsü belirlenirken, KKTC vatandaşları arasında Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcısı ise tespit edilmedi.

Yine aynı dönemde Türkiye vatandaşı 2 kişide Aktif Hepatit B, 535 kişide Hepatit B, 66 kişide Hepatit C, 8 kişide de HIV virüsü tespit edildi.

Diğer ülke vatandaşlarına bakıldığında ise; 2 kişide Hepatit A, 2 kişide Aktif Hepatit B, 720 kişide Hepatit B, 337 kişide Hepatit C ve 45 kişide de HIV virüsü tespit edildi.

Karaciğeri bitiriyor

Dünya Hepatit Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Sağlık Bakanlığı, hepatitle mücadele için bilgilenme, aşılanma ve korunmanın önemine vurgu yapıldı.

Hepatit A ve Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğu belirtilen mesajda, ülkede bu iki hepatit türü aşılarının rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklendiği vurgulandı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır. Hepatitler, en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalıklarından biri olup farklı nedenlerden ötürü gelişebilmektedir. Viral hepatitlere ise başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olmaktadır. Bunlardan hepatit B, C ve D kronik karaciğer hastalıklarına sebep olmaktadır.

Tüm dünyada, hepatit enfeksiyonları B, C ve D’nin ortadan kaldırılması öncelikli olarak hedeflenmektedir. Akut viral hepatitten farklı olarak, bu 3 enfeksiyon, uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabilmekte ve hepatit ölümlerinin yüzde 95'inden sorumlu tutulmaktadır.”

Nasıl bulaşıyor

Hepatit B ve Hepatit C’nin bulaşma yolları ise şöyle açıklandı:

Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla,

Sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da diş müdahaleleriyle,

Kullanılmış enjektör paylaşımıyla,

Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla,

Sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla,

Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla,

Anneden bebeğe doğumda ve sonrasında,

Güvenli olmayan cinsel ilişkiyle bulaşabilir.

En etkili korunma yolu aşı

Hepatit C virüsü bulaşma yollarının, Hepatit B virüsü bulaşma yolları ile benzer olmakla birlikte esas yayılma yolunun enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temas olduğu kaydedilen mesajda, ancak enfekte kan ile temas etmiş diğer vücut sıvılarının da bulaşma açısından kaynak olabileceği belirtildi.

Hepatit A ve Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğu belirtilen mesajda, ülkede bu iki hepatit türü aşılarının rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklendiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023, 10:08