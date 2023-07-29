Güloğlu tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tarihi Namık Kemal Meydanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 6 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdi. Polis, operasyon kapsamında Hasan Güloğlu isimli zanlıyı tutukladı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 27 Temmuz 2023 tarihinde, Namık Kemal Meydanı’nda bulunan zanlının üzerinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20.00 sıralarında bölgeye gittiklerini söyledi.

Zanlının, meydanın hemen yanında tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan aramada, pantolonunun sağ cebi içerisinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren 6 adet A4 kağıdı ele geçirdiklerini anlattı.

Ele geçirilen sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren 6 adet A4 kağıdının analize gönderileceğini kaydeden polis, ayrıca soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtti. Polis, zanlının bağlantılarının araştırılması gerektiğini de ifade ederek, cep telefonunda DATA incelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis memuru İbrahim Gökova, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve incelenmesi gereken kanıtlar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.