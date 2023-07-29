Teminatı 40 bin TL

Aracına gizlediği biri çocuk, 3 mülteciyi Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçirdikten sonra, Girne Turizm Limanı’ndan bir TIR şoförünün yardımıyla çıkış yapmalarına yardım eden Perihan Alioğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, teminat edildi.

Polis, zanlı Alioğlu’nun biri çocuk, 3 mülteciyi 14 Temmuz 2023 tarihinde aracına gizleyerek, Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinden alıp, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçirdiğini söyledi.

Polis, akabinde 3 mültecinin Girne Turizm Limanı’ndan yapılan tüm soruşturmaya rağmen tespit edilemeyen bir TIR şoförünün yardımıyla Via Mare isimli gemiye binip, KKTC'den çıkış yaptıklarını anlattı.

Polis, mültecilerin Türkiye’de tespit edilerek yakalandıklarını, KKTC’ye iade edildiklerini ve 16 Temmuz 2023 tarihinde cezaevine gönderildiklerini söyledi.

Polis, geniş çaplı soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucunda suçla bağlantılı olduğu belirlenen Perihan Alioğlu’nun, 18 Temmuz 2023 tarihinde Girne Adli Şube ekibi tarafından düzenlenen bir operasyonda tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı Perihan Alioğlu'nun

NV 960 plakalı aracı içerisinde yapılan aramada ise zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinde bahsettikleri saklanmak amacı ile kullanılan 2 adet siyah renk örtünün tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 19 Temmuz 2023 tarihinden beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.