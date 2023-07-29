banner564

36 yaşında veda etti

banner587

2 çocuk annesi avukat Elay Arık Yusuf, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

36 yaşında veda etti
banner598

Hukuk camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden Elay Arık Yusuf, 36 yaşında hayata veda etti. Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de yaşayan Avukat Yusuf’un önceki gece evinde olduğu bir esnada aniden rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti belirtildi. Elay Arık Yusuf'un vefatı büyük üzüntüye yol açtı.
Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan genç kadın,  2 küçük kız çocuğu annesiydi. Elay Arık Yusuf’un emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 24 dakika Önce

İlaçsız yatersiz ve çökmüş KKTC hastahanelerine neden giren gençlerimiz bile sağ çıkmıyor sorusunu soran mı var ??

SIRADAKİ HABER
İnsanlık öldü
İnsanlık öldü
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner474