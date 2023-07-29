36 yaşında veda etti

Hukuk camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden Elay Arık Yusuf, 36 yaşında hayata veda etti. Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de yaşayan Avukat Yusuf’un önceki gece evinde olduğu bir esnada aniden rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti belirtildi. Elay Arık Yusuf'un vefatı büyük üzüntüye yol açtı.

Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan genç kadın, 2 küçük kız çocuğu annesiydi. Elay Arık Yusuf’un emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.