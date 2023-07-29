İnsanlık öldü

Türkiye’nin Mersin ilinden yola çıktıktan bir süre sonra alabora olan tekneden denize düşen iki kişiden Şaban Ekici, 5 gün sonra KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılırken, özel bir firmaya ait geminin kaptanın, diğer kazazedeye yardım etmediği ortaya çıktı. Yolcuların yüzerek karaya çıkmaya çalışan Uğurcan Çelik’i gördüğü, gemi kaptanına söylediği açıklandı. Kaptanın uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği belirtildi.

Kaptanın yardım etmediği Çelik’in cesedi dün Küçük Erenköy açıklarında deniz içerisinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Polis, gemi kaptanını tutuklarken, olayla ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Subaylığı, denizde bulunan şahısla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Polis, kaptanın 23 Temmuz’da Mersin sahilinden arkadaşıyla balık tutmak için ayrılan, girdaba yakalanan teknelerinin su almasıyla denize atlayıp karaya çıkmaya çalışan kazazedenin denizde görüldüğü bilgisi gelmesine rağmen, uluslararası deniz hukukuna aykırı hareket ederek, yoluna devam eden Taşucu - Girne seferini yapan Dada Star isimli Roro gemisi kaptanı tutuklandı.

Ne olmuştu

Olay, 23 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre Mersin’den ATA 33 isimli 3,7 metrelik tekne ile denize açıldıkları teknelerinin su alıp batması sonucu 2 arkadaş 5 gündür kayıp olarak aranıyordu. Aranan 2 arkadaştan biri olan Şaban Ekici, önceki gün KKTC açıklarında denizde bulunmuştu.

Şaban Ekici'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, içinde bulundukları teknenin alabora olması neticesinde teknede bulunan Uğurcan Çelik isimli arkadaşının kaybolduğu bilgisine ulaşılmıştı.

KKTC SG-110 bot tarafından kurtarılan kazazede Şaban Ekici saat 16.25’te, Girne Limanı’nda hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edilmiş ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştı.