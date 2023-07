Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta son bir buçuk ayda akaryakıta 7 kez zam yapılırken, et, süt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı da uçtu. Hayat pahalılığı her kesimi etkilerken, geçinmekte zorlanan vatandaş, içini Diyalog’a döktü. Vatandaşlar, ekonomik bir savaş verildiğini dile getirdi ve “İnsanlar yaşamak için büyük bir mücadele içerisindedir” ifadesini kullandı.

Temel gıda ürünleri, akaryakıt, elektrik, su ve her şeye ardı ardına yapılan zamların geçinmeyi imkansız hale getirdiğini dile getiren vatandaşlar, “Günümüzde geçinmek gerçekten imkansız hale geldi” dedi.

Ne dediler…?

Mustafa Çetin

“İğneden ipliğe her şeye zam geldi ve aldığımız parayla bırakın geçinmeyi nefes alıp su dahi içemeyiz. Çok zor şartlarda geçiniyoruz. Bu böyle ne kadar sürer bilmiyoruz. İlaca, elektriğe, akaryakıta, ete, süte, tavuğa her şeye zam üstüne zam yapılıyor. Dar gelirli ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.”

Hasan Hazırlar

“Geçinebilmek için iki iş yapıyorum. Tek maaşla aile geçindirmek imkansız oldu. Resmen hayatla savaş veriyorum. Sadece 5 saat uyuyorum. Ben değil toplumun neredeyse yarısından fazlası bu durumda. Yoksullaşma arttı. Asgari ücret alanlar zaten geçinemez, hayat pahalılığı hat safhaya ulaştı. Bu ücretlerle bu zamlarla başa çıkamıyoruz ancak mücadele edebiliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Hanif Kayner

“Türkiye’den emeklilik maaşım var. Deprem bölgesinden buraya gelmek zorunda kaldım. Aldığım maaş yetmiyor, çünkü burada hayat çok pahalı. Bu pahalılıkta nefes dahi alınamaz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Her gün her şeye zam geliyor, bu koşullarda yaşamak imkansız.”

Akın Demirağ

“Halkımızı gözlemliyorum ve çok zor koşullar altında geçiniyorlar. Bazılarının durumu iyi olsa da halkımızın büyük bir kısmı zor durumdadır.

Özellikle market kasalarında para öderken insanların kredi kartı limiti yetersiz kalıyor ve bu çok üzücü. Her şeye zam gelmesi bu toplumu açıkçası bitirme noktasına getirmiştir.”

Savaş Dağlı

“Günümüzde geçinmek gerçekten imkansız hale geldi. Her gün her şeye zam geliyor ve aldığımız maaşlar ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Ayrıca piyasa da denetim yok. Herkes kafasına göre zam yapıyor. İnsanlar hayatını idame ettirmek için savaş veriyor. Kıbrıs adasında eskiden yaşanan savaş şimdi farklı bir boyuta ulaştı. İnsanlar yaşamak için büyük bir mücadele veriyor. Ekonomik savaşın ortasındayız.”

Serkan Araslı

“Asgari ücretle geçim aşırı derecede zor bir hal aldı. Artık geçinemiyoruz, bu böyle olmamalıydı.

Zor şartlarda açlığa mahkum edilmiş durumdayız. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Mustafa Küçük

“Ülkenin bugünkü durumu iç açıcı değildir. Pahalılık, yolların durumu ve daha birçok alanda sıkıntılarımız vardır. Ekonomi çökünce suçlar da arttı. Eğer önlem alınmazsa toplum büyük bir buhran yaşayacak. Ailesini geçindiremeyen vatandaş, bunalıma girecek. Bu noktada sıkıntıların düzeltilmesi açısından çalışmalara ihtiyaç vardır ve bunu yetkililerden bekliyoruz.”