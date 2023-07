Onlarca yangını da söndürdü

İtfaiye ekipleri, son 7 ayda yangınlar haricinde 523 olaya müdahale etti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri 1 Ocak - 26 Temmuz tarihleri arasında, yangınlar haricinde 523 hususi servis olayı icra etti.

Yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma ve 199 İtfaiye Yangın İhbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda, can kurtarma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesine sevk edilmesi konularında da hususi servis hizmetleri veriyor.

1 Ocak - 26 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki hususi servis olayları şöyle:

Can Kurtarma: 190

Yangına Karşı Tedbir Alma: 120

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Devlet Hastanesine Sevk Edilmesi: 118

Yangın Eğitimi Verilmesi: 95

7 aylık dönem içerisinde icra edilen 190 can kurtarma görevinin dağılımı ise şöyle:

Yüksek binalarda, araçların motor bölümünde, ağaçlarda, binaların bodrum katlarında, su boruları içerisinde ve dere yatakları gibi yerlerde mahsur kalan kedilerin kurtarılması: 79

Derin kuyulara düşen canlıların (keçi, koyun, kuzu, oğlak, kedi, köpek vb.) kurtarılması: 31

Meydana gelen trafik kazaları sonucu araçlar içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması: 7

Çok katlı binalarda mahsur kalan şahısların kurtarılması: 22

Asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması: 51.