Devlet seyirci

Suna ERDEN

Kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeden Aysan Gazi’nin cenazesi aylardır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bekletiliyor. Gazi’nin çocukları arasında ‘cenazenin nereye gömüleceğine’ dair yaşanan anlaşmazlık yüzünden defin işlemleri yapılamıyor.

Bir süre İngiltere’de yaşadıktan sonra 25 yıl önce Yeniboğaziçi köyüne yerleşen Gazi’nin oğlu annesinin cenazesinin köye gömülmesini istiyor. İngiltere’de yaşayan kızı ise iddiaya göre; cesedin Krematoryum’da yakılmasını istiyor.

Konu mahkemelik olurken, cenazesinin akıbetinin verilecek karardan sonra belli olacağı ifade edildi.

Aile çok üzgün

Diyalog’a konuşan Gazi’nin yengesi Şifa Çubuk, aylardır büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Çubuk şunları dile getirdi:

“Bir süre İngiltere’de yaşayan Aysan Gazi, 25 yıl önce Yeniboğaziçi köyüne yerleşti. Dört çocuğu var. Oğlu Yeniboğaziçi köyünde yaşıyor. Bir oğlu ile kızı İngiltere’de diğer kızı ise Türkiye’de ikamet ediyor. Gazi vefat ettikten sonra 11 Haziran’da mezarı kazıldı, çiçekler hazırlandı, köy halkına haber verildi. Oğlu hastaneye cenazeyi almaya gitti ancak İngiltere’den gelen en büyük kızı polis eşliğinde işlemleri durdurdu. İzni olmadan annesinin gömülemeyeceğini söyledi.

Çocuklar karşılıklı dava açtı ancak aylardır sonuçlanmadığı için cenazemizi gömemedik. Yetkililer, devlet büyükleri buna bir el atmalı.”

Yeniboğaziçi köyüne gömülmek istedi

Aysan Gazi’nin oğluna Yeniboğaziçi köyünde gömülmek istediğine dair vasiyet bıraktığını söyleyen Şifa Çubuk, “İngiltere’yi sevmezdi. Eşi ölünce geri geldi ve ölünceye kadar Yeniboğaziçi köyünde yaşadı. Oğluna buraya gömülmek istediğini söylemişti. Ancak kızı annesinin buraya gömülmesine karşı…”

Kızı cenazenin yakılmasını istiyor

Şifa Çubuk, Gazi’nin kızının ateist olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

“Kızının dini inancı yok. Bize annesinin cesedini Krematoryum’da yaktıracağını söyledi. Ancak Aysan Gazi Müslüman idi. Ve inandığı dine göre defin edilmek onun hakkı.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 09:47