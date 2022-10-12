Vücudunda  birçok kurşun yarası vardı

Suna ERDEN

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen Falyalı cinayeti davasının ön duruşmaları sürüyor. Duruşmanın dünkü oturumunda Falyalı’ya ilk müdahaleyi yapan doktorlar tanık olarak dinlendi. Doktorlar Falyalı’nın vücudundan birçok kurşun deliği olduğunu, nabzının atmadığı belirtirken, hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptıklarını anlattı.

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, iddia makamı Girne Akçiçek Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Özcan Hüdaverdi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil tıp uzmanı Doktor Berkay Mevlanaoğlu'nu mahkemeye dinletti.

Olay yeri çok kalabalıktı

Falyalı’yı tanıdığını, özel hastası olduğunu ifade eden Hüdaverdi şunları söyledi:

“Silahla yaralanma bilgisi geldi, ambulansla olay yerine gittim. Olay yeri çok kalabalıktı, karmaşa vardı. Halil Falyalı’yı gördüm. Zaten özel hastamdı, tanıyordum. Vücudunda birçok ateşli silah yarası vardı. Solunumu olmadığını tespit ettim, ambulans ile Lefkoşa Hastanesi'ne doğru yola çıktık. Sürekli kalp masajı yaptım, damar yolu açtım. Telsiz ile hastaneye bilgi verdim. Ambulansta da solunumunun olmadığını tespit ettim. Lefkoşa Hastanesi'ne vardığımızda kalp masajına devam ederken ailenin isteği ile vakayı Yakın Doğu Hastanesi'ne götürdük."

Nabzı hiç atmadı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde görevli acil tıp uzmanı Doktor Berkay Mevlanaoğlu da şunları anlattı:

“Ateşli silah yaralanma vakası geleceğini bildirdiler. Yukarıya çıktım. Gerekli ilaçları, yatağı hazırladım. Cerrahlara haber verdim. Çok fazla kurşun giriş-çıkış delikleri olduğunu gördüm, müdahale süremiz boyunca nabız atışı hiç olmadı. Ardından hasta öldü olarak kabul edildi.”

Tanıkların ifadesinin ardından duruşma 12 Ekim tarihine ertelendi.