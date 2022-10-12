‘Kardeşime getirdim’

Valizindeki pantolonun cebine koyduğu 225 bin Euro parayı gümrüğe beyan etmeden ülkeye giriş yapmaya kalkışan Serap Oturakçı Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı paranın kardeşine ait olduğunu iddia etti. Polis yaptığı araştırma sonucu zanlının Türkiye’de bulunan kardeşi hakkında yasa dışı sanal bet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirledi.

Paranın kaynağı açıklanamazken zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Serap Oturakçı’nın 7 Ekim 2022 tarihinde, Ercan Havaalanı’nda gümrüğe beyan etmeden valizindeki 2 erkek pantolonunun ceplerinde 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını ifade eden polis, Serap Oturakçı’nın ifadesinde parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu anlattı.

Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda başka şahıslara ait uçuş bilgilerinin bulunduğunu söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.