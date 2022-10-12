Muhammed geldi ve evi dağıttı

Hüseyin ÇİÇEK

İran’da boşandığı eşini üzerine benzin döküp yakmaya çalışan Mohammad Abbasi, genç kadının yakasını bırakmıyor.

Abbasi’den boşanan İran uyruklu S.F.R. (K-36) iki çocuğunu da alarak gizlice Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Ancak eski eşinin Kuzey Kıbrıs’ta olduğunu öğrenen Mohammad Abbasi, hiç üşenmeden ülkeye gelip, olay çıkardı.

Eski eşinin evine giden ancak onu evde bulamayan zanlı, televizyon ve play station isimli oyun cihazını vurup kırdıktan sonra, kadına ait kol saati ve evin giriş kapısı anahtarını çalarak kaçtı.

Zanlı, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Pembe Kavaz, zanlının, 10 Ekim’de, saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir apartmanda kalan eski eski eşinin dairesinin zilini çalmasına müteakip, kapıyı çiftin 10 yaşındaki kızlarının açtığını söyledi.

Daha önce benzin döküp yakmaya çalışmıştı

İçeriye giren zanlının televizyon ile play station isimli oyun cihazını vurarak kırdığını anlatan polis, müşteki kadına ait kol saati ve ev anahtarını da sirkat ettikten sonra kaçtığını açıkladı. Zanlının, aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini belirten polis, yapılan aramada, kol saati ve anahtarın yanı sıra, müşteki kadının erkek arkadaşına ait cüzdanın zanlı tasarrufunda bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığına ve alınacak ifadelerin olduğuna değinen polis, zanlının, müşteki kadını İran’da boşanma aşamasındayken yüzüne benzin dökerek yakmaya çalıştığını, serbest kalması halinde kadının can güvenliğinin de tehlikede olabileceğine vurgu yaptı ve tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: Çocuklarımı benden kaçırdı

Mahkemede söz alan zanlı Mohammad Abbasi, “İran’da boşandık, yasalarımıza göre mahkeme çocukların velayetini bana verdi, ancak o yasadışı bir şekilde çocuklarımı İran’dan kaçırarak buraya getirdi” iddiasında bulundu.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.